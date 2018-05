EUROVISION 2018. România a ratat calificarea în finala Eurovision. Mesajul membrilor trupei The Humans "Va multumim din suflet celor care ne-ati sustinut! Va multumim cu acelasi suflet si celor care ne-au contestat dar ne-au motivat sa fim din ce in ce mai buni! V-am simtit aproape de noi pe tot parcursul competitiei si suntem mandri ca am avut ocazia sa fim incurajati de un popor cu oameni frumosi! Este minunat ca si in acest moment primim mesaje atat de frumoase care ne fac sa stam cu capul sus! Noi nu ne oprim aici! Nu va opriti nici voi si sustineti in continuare artistii romani, in orice situatie", se arata intr-un mesaj publicat pe contul de Facebook al trupei The Humans. De la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbata a competiției muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiție…

- Artiști din 19 țari au urcat marți seara pe scena de la Altice Arena, in prima semifinala a concursului. Primii finaliști, dupa semifinala de marți seara, sunt reprezentanții urmatoarelor țari: Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda și ...

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. (Afla aici cum poți…

- Din prima semifinala a concursului Eurovision, desfasurata marți seara la Lisabona, s-au calificat in finala Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda și Irlanda. Reprezentanții Romaniei urca joi pe scena Eurovision.

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, aseara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Semifinala 1 Eurovision 2018. Ce tari s-au calificat in Marea Finala de sambata! A inceput febra Eurovision. Editia 2018 a inceput aseara cu prima semifinala, printr-un show grandios organizat in Lisabona. Au intrat in concurs 19 tari, dintre care doar 10 s-au calificat in Marea Finala de sambata seara.…

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Trupa The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, va avea cel de-al doilea show in semifinala cu numarul doi a competitiei cantecului european, informeaza site-ul organizatorilor. Ordinea intrarii pe scena a fost anuntata marti de catre producatorii din tara gazda, Portugalia…