EUROVISION 2018. Detalii inedite despre concursul european Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Difuzat fara intrerupere, timp de 62 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive si mai urmarite programe de televiziune din lume. Printre artistii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numara ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan. - Record Guinness - Prezentat de organizatori drept "cel mai mare spectacol de divertisment… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata care reprezinta Ciprul, Eleni Foureira, a urcat pe primul loc in clasificarea caselor de pariuri, dupa ce intial ocupa locul patru. Ascensiunea Ciprului a fost fulgeratoare in ultimele zile, dupa ce la inceputul lunii mai ocupa locul noua. Foureira, de nationalitatea greaca, reprezinta…

- In urma primei semifinale a concursului Eurovision 2018 s-a stabilit care sunt primele zece țari calificate in finala de pe 12 mai de la Lisabona. Astfel, de prima semifinala au trecut Albania, Cehia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda și Cipru. Marți seara, interpreți din 19 țari…

- EUROVISION 2018 LIVE VIDEO TVR: Marti seara, artisti din 19 tari vor urca pe scena de la Altice Arena din Lisabona, in prima semifinala a concursului: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (in prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croatia,…

- In total 19 tari, printre care Irlanda si Israel - marea favorita de anul acesta - isi disputa marti prima semifinala din cadrul concursului de interpretare EUROVISION 2018, relateaza luni EFE. Doar zece dintre acestea vor ajunge in marea finala, prevazuta pentru sambata viitoare si la…

- Potrivit Organizației Mondiale a Turismului Națiunilor Unite, turismul mondial tocmai a atins punctul sau cel mai inalt in ultimii șapte ani. De fapt, datele preliminare ale organizațiilor arata ca peste un miliard de persoane au calatorit pe plan internațional anul trecut, cu o creștere…

- La reședința prezidențiala franceza Chateau de Rambouillet incep, in ziua de 6 februarie 1999, negocierile intre reprezentanții sarbi și kosovari, cu medierea Grupului de contact (Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Rusia, Statele Unite).

- Sistemul de pensii din Romania, asemeni altora din multe state ale lumii, este sub o mare presiune, atat din cauza deciziilor politice, dar și din cauza imbatranirii populației, potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). „Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune…

- In contextul declarațiilor publice din ultimele zile, APAPR reitereaza cateva aspecte importante: 1. Sistemele de pensii publice se afla sub o presiune uriașa peste tot in lume din cauza imbatranirii populației și reducerii numarului de tineri care sa susțina pensiile celor in varsta. In ultimele doua…