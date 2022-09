Stiri pe aceeasi tema

- Industria turismului din Uniunea Europeana pare ca s-a redresat solid in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), datele din 2022 fiind aproape de cele din 2019, arata informatiile publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu primul semestru din 2019, inainte ca pandemia…

- Aproape un sfert (23,6%) dintre liber-profesionistii cu varsta de cel putin 18 ani din Uniunea Europeana erau expusi in 2021 riscului de saracie si excluziune sociala, pe primul loc in UE fiind de departe liber-profesionistii din Romania, in randul carora 70,8% erau expusi acestui risc, arata datele…

- * sau altfel despre „anul european al tineretului" Dupa o criza sanitara care i-a tinut in case, distantati fizic de prieteni, colegi, profesori, tinerii s-au reunit in salile de curs, la birouri, in locurile preferate pentru petrecerea timpului liber. Sfarsitul pandemiei, asa cum a fost declarat de…

- Numarul noilor permise de sedere emise in Uniunea Europeana a urcat anul trecut la nivelurile de dinaintea pandemiei de COVID-19, a indicat marti Oficiul de statistica al UE (Eurostat), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cele 27 state membre UE au alocat in 2020 aproximativ 32,9 miliarde de euro pentru „servicii de protectie impotriva incendiilor”, adica 0,5% din cheltuielile guvernamentale totale, lider fiind Romania unde cheltuielile pentru serviciile de protectie impotriva incendiilor au reprezentat 0,8% din totalul…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Maramureș anunța inceperea lucrarilor de cadastru in șapte comune din județul Maramureș. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara se desfașoara in cadrul Programului național de cadastru…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,8% in zona euro si cu 10,5% in UE, in primul trimestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, iar cele mai reduse cresteri au fost inregistrate in Cipru, Finlanda, Italia si Romania, arata datele publicate…