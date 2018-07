Eurostat: Romania, tara cu cea mai mare crestere a numarului de angajati in sectorul guvernamental

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2000-2016, Romania a inregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de angajați in sectorul guvernamental, tarile clasate pe pozitiile imediat urmatoare fiind Ungaria, Slovenia și Letonia, se arata intr-un raport publicat luni de Eurostat, citat de stiripesurse.ro.

- In primele trei luni ale acestui an, Romania cea mai mare crestere a deficitului bugetar din UE. In timp ce in Uniunea Europeana si in zona euro deficitul guvernamental a scazut cu 0,1 puncte procentuale in primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, in Romania…

- Cu o majorare situata la nivelul de 12,7% si concentrata pe sectorul non-business, tara noastra a devansat Letonia (+11,2%) si Ungaria (+10,3%). De retinut si de luat aminte, nivelul de alarma specificat în cerintele tabloului de bord macroeconomic al Uniunii Europene, care semnalizeaza…

- Cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale in aprilie au fost raportate in Slovenia (6,9%), Romania (6%) si Polonia (5,9%), iar cele mai mari scaderi in Malta (minus 5,8%), Irlanda (minus 4,7%) si Croatia (minus 1,3%). In aprilie, comparativ cu luna precedenta, productia industriala…

- Comertul cu amanuntul – cel mai important indicator al consumului populatiei – a inregistrat o crestere cu 1,7% in luna aprilie in zona euro si in Uniunea Europeana, Romania plasandu-se pe primul loc, cu o crestere de 7,4% in perioada aprilie 2017 – aprilie 2018, arata datele Eurostat.

- Emisiile de dioxid de carbon rezultate din arderea combustibililor fosili au crescut anul trecut cu 1,8% in Uniunea Europeana, comparativ cu 2016, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2017, emisiile de CO2 au crescut in majoritatea…

- Ungaria si Romania inregistrau in trimestrul patru din 2017 cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din UE, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,6% din PIB in ...