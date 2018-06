Eurostat: România şi încă patru ţări au înregistrat un şomaj ridicat In contrast, cea mai scazuta rata NEET (Not in Education, Employment or Trening, respectiv tineri care nu au un loc de munca sau nu urmeaza niciun program educational ori de formare) a persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani a fost inregistrata anul trecut in Olanda (5,3%), Slovenia (8%), Austria (8,1%), Luxemburg si Suedia (ambele cu 8,2%), Cehia (8,3%), Malta (8,5%), Germania (8,6%) si Danemarca (9,2%).



De asemenea, peste 15% dintre tineri nu aveau un loc de munca sau nu urmau niciun program educational ori de formare in Spania (17,1%), Franta (15,6%) si Slovacia (15,3%).

