Numarul persoanelor angajate a urcat cu 0,6% in UE si in zona euro, in primul trimestru din 2023, comparativ cu precedentele trei luni, dupa ce in trimestrul patru din 2022 cresterea a fost de 0,3% in UE si in zona euro, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

Comparativ cu primul trimestru din 2022, in perioada ianuarie - martie 2023, numarul persoanelor angajate a crescut cu 1,6% in UE si cu 1,7% in zona euro, dupa ce in trimestrul patru din 2022 cresterea fost de 1,3% in UE si de 1,5% in zona euro, potrivit Agerpres.

