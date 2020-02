Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, rezidenții din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au efectuat 1,75 milioane de calatorii in China, care este a 11-a cea mai populara destinație din afara UE, potrivit datelor Eurostat, publicate luni, anunța MEDIAFAX.Astfel, calatoriile in China au reprezentat, in 2018,…

- Epidemia cu noul coronavirus din regiunea chineza Hubei a pus accent pe faptul ca multi oameni calatoresc intre Uniunea Europeana si China. In 2018, rezidentii din cele 27 de state membre ale UE au efectuat 1,75 milioane de calatorii in China, astfel incat statul asiatic reprezinta a 11-a cea mai populara…

- Romania, a doua cea mai dinamica piața auto din UE in 2019, dupa Lituania. La ce cota de piața a ajuns Dacia in Europa Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 1,2% in 2019 comparativ…

- Tarile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Franta (4,1 miliarde euro) si România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat și citate de Agerpres. Conform acestor date,…

- Romania, tot mai cautata de straini iarna. Numarul turiștilor a crescut cel mai mult din UE, de patru ori peste media europeana Turismul in perioada de iarna este in crestere in majoritatea statelor membre ale UE, insa cel mai mare avans s-a inregistrat in Romania, iarna trecuta. Potrivit datelor publicate…

- Romania a exportat in 2018 un numar de 14.000 de viori in state din afara Uniunii Europene, reprezentand 28% din totalul exporturilor de acest tip ale UE. In acest fel, Romania a fost anul trecut cel mai mare exportator de viori din UE catre restul lumii, fiind urmata indeaproape de Danemarca (12.200…

- Romania a importat din tarile Uniunii Europene vin in valoare de peste 46 de milioane de euro in 2018 si a exportat vin in valoare de 24,9 milioane de euro, potrivit Eurostat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un europarlamentar roman da o lovitura istorica! A fost ales In tarile din afara…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…