Stiri pe aceeasi tema

- Operatorii sistemelor naționale de transport de gaze iși vor oficializa intenția de a realiza o infrastructura pentru transportul de hidrogen care se va intinde din Grecia pana in Germania, cu stații intermediare in Bulgaria, Romania, Ungaria, Slovacia și Republica Ceha, urmand ca la inceputul anului…

- In timp ce economia ungara se apropie de media UE in privinta dezvoltarii, performanța sa relativa se deterioreaza in comparație cu cea a țarilor din regiune, scrie publicația ungara de opoziție NEPSZAVA, citata de 60m.ro . La jumatate de an de la publicarea datelor preliminare, Eurostat a confirmat…

- Cele doua țari au incheiat un acord privind exportul a pana la patru milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi din Turcia in Romania, a anunțat, miercuri, compania de stat turca de gaze și petrol Botaș.„Botaș, care isi propune sa devina una dintre cele mai mari zece companii exportatoare din tara…

- Valul de creșteri ale prețurilor produselor agricole la nivelul UE a continuat in trimestrul al doilea din 2023 comparativ cu trimestrul al doilea din 2022, iar Grecia figureaza ca fiind a doua țara membra cu cea mai rapida creștere din blocul comunitar, +21%, dupa Portugalia care a inregistrat o…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Jumatate dintre angajatii romani spun ca au fost contactati in vacanta de catre colegi si manageri pentru a rezolva situatii care apar la birou, o treime isi iau laptopul in vacanta, iar aproximativ 60% isi verifica e-mailul de serviciu in concediu, arata un studiu realizat de o platforma pentru angajati.…