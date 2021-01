Eurostat: Aproape jumătate din populația din România trăiește în case supraaglomerate Aproape jumatate din populația din România (45,8%) traia în locuințe supraaglomerate în 2019, iar 7,7% din populație traia în case considerate a fi prea mari, arata datele Eurostat, citate de Mediafax. În Uniunea Europeana (UE), 17,2% din populație traia în locuințe supraaglomerate în 2019, care nu au suficiente camere în comparație cu dimensiunea familiei. Locuințele supraaglomerate înseamna copii care se joaca în aceeași camera cu parinții care încearca sa lucreze de acasa în timpul carantinei, explica oficiul european pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

