Europol: IPJ Constanţa mai are doar trei aparate radar Dupa tragedia de la 2 Mai, ministrul de Interne a cerut Poliției din Constanța sa se reorganizeze. Insa acest lucru se pare ca nu s-a intamplat. Sindicatul Europol atrage atenția asupra numarului limitat de aparate de radar, dar și asupra altor probleme. Sindicaliștii susțin ca la momentul actual, polițiștii din Constanța dispun de doar trei aparate radar. Dintre acestea, doua sunt defecte, iar unul a a fost implicat intr-un accident. Numarul limitat de aparate radar nu ar fi singura problema cu care se confrunta polițiștii. „Din cele trei radare existente, nu actioneaza niciun aparat radar deoarece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

