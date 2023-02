Un adult din trei din Uniunea Europeana nu face suficient sport, aspect ce s-a agravat din cauza pandemiei de Covid-19, ceea ce are efecte nefaste in privința starii de sanatate, se precizeaza in raportul OCDE și OMS. In 2016, 35,4% dintre adulții din cele 27 de state membre ale UE faceau prea puțina mișcare, potrivit criteriilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care recomanda 150 de minute de activitate fizica de intensitate moderata saptamanal, transmite AFP. Aproape jumatate (45%) au declarat ca nu fac niciodata exerciții fizice sau sport, potrivit acestui raport al OMS și Organizației…