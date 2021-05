Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis trage un semnal important de alarma pentru romani. Șeful statului ii indeamna pe cetațeni sa se vaccineze in numar cat mai mare, fiind de parere ca doar așa putem scapa de virusul ucigaș din China care a spus stapanire și pe țara noastra. Iata ce a declarat șeful statului!

- „Ca urmare a unor informații false aparute atat in presa scrisa cat și pe anumite pagini ale unor persoane de pe anumite rețele de socializare in care este prezentata o “declarație” ca fiind atribuita șefului DSU, dr. Raed Arafat, pentru corecta informare a opiniei publice facem urmatoarea precizare:FAKE…

- Deși un medicament aparent banal, administrarea de aspirina, chiar și in doze mici, in cazul persoanelor sanatoase care doresc sa previna bolile de inima ori atacurile cerebrale, poate fi periculoasa, este concluzia unui studiu. Explicațiile medicului Vasi Radulescu. Aspirina, un medicament periculos.…

- 12 state europene au avertizat Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) ca au primit oferte false din partea unor intermediari pentru a cumpara pana la un miliard de doze de vaccinuri, in valoare de 14 miliarde de euro, a relatat Agerpres, citand agentia de stiri spaniola EFE. Citește și: Transparența…

- In Romania, bolile cardiovasculare reprezinta cauza numarul 1 a mortalitatii premature, cu peste 50% din totalul deceselor inregistrate la nivel national, potrivit Societatii Romane de Cardiologie. Tara noastra, ocupa, de altfel, un loc fruntas in Uniunea Europeana in privinta mortalitatii prevenibile.

- Va informam ca rata de incidența cumulata la nivelul județului Sibiu este de 1,38/1000 de locuitori in ultimele 14 zile (04.02 – 17.02). Din pacate, municipiul Sibiu, iata, TRECE de pragul 2 la mia de locuitori rata de infectare.

- In lipsa unei infrastructuri feroviare performante si in lipsa investitiilor in sistemul feroviar, trenurile de marfa au ajuns sa circule si cu viteza de 17 kilometri pe ora, constata presedintele Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane (FNFMCV), Grigore Mare. Doua sindicate feroviare,…