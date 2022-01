Europenii, interesați de cursurile online. Românii, mai puțin Romania este singura tara din UE unde procentul celor care au urmat un curs online sau au utilizat material de studiu online s-a redus anul trecut, fiind inregistrat un recul de 4%, potrivit datelor Eurostat. La nivelul UE, insa, 27% dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani au raportat ca au urmat un curs online sau au utilizat material de studiu online, majorarea fiind de 4%, raportat la nivelul de 23% din 2020. Cel mi mare procent a fost consemnat in state precum Irlanda (46%), Finlanda si Suedia (ambele cu 45%) si Olanda (44%), la polul opus aflandu-se Romania (10%), Bulgaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

