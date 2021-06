“Everybody in the water,” Biden joked to his fellow leaders at the G7 family photo on the oceanfront in Carbis Bay, England. Macron and Biden walked shoulder to shoulder, chatting, an arm draped around each other’s back. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu alti lideri europeni prezenti la summit, la sosirea sa in statiunea balneara din sud-vestul Angliei. Potrivit serviciilor lui Macron, europenii din cadrul Grupului Celor Sapte urmeaza sa abordeze impreuna cu presedintele Statelor Unite Joe Biden aceasta ”strategie comuna” in cadrul summitului…