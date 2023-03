Stiri pe aceeasi tema

- Spatiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis, transmite MOLDPRES. Asta dupa ce fusese inchis temporar inchis din motive de securitate. Interdictia ar fi valabila pana la ora 16:00. Contactata de reporterii Deschide.md, Irina Bodolica, purtatorul de cuvant al Autoritatii Aeronautice Civile,…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis miercuri, 18 ianuarie, pe Facebook, ca „Romania are nevoie de un nou ministru de Interne care sa gestioneze dosarul aderarii la Spatiul Schengen” și a facut un apel la președintele Klaus Iohannis sa il accepte pe europarlamentarul Rareș Bogdan. „Urmatoarele luni…

- „Am avut o așteptare ca in 8 decembrie in Consiliul JAI sa primim acordul la aderarea in Spațiul Schengen. Nu s-a intamplat, desi Romania indeplinea de drept toate cerintele acquis-ului Schengen. Asta pot va spun ca nu ne-a dezarmat. Pot sa afirm ca mai abitir vom continua sa menținem dialogul și sa…

- Prezent la București, premierul Ungariei, Vikor Orban, nu a ratat ocazia de a-i sugera șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca s-a greșit in cazul Romaniei, careia i-a fost respinsa aderarea la spațiul Schengen. Aceasta apreciaza ca decizia din Consiliul JAI a fost gresita. „Am venit la București,…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat astazi la Bruxelles pentru Summit-ul UE-ASEAN, a anuntat ca nu va exista un boicot din partea Romaniei la adresa Austriei. Presedintele a atras atentia ca boicotul nu reprezinta o atitudine prin care Romania va intra in Schengen, potrivit antena3.ro. „Avem o agenda…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a transmis o scrisoare catre omologul sau din Austria, dupa votul pentru Schengen. Lucian Bode, scrisoare dura catre ministrul de Interne al Austriei, dupa votul pentru Schengen: Un joc politic nedemn “Domnule ministru, Marturisesc ca speram sa va scriu aceasta scrisoare…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta, vineri, ca trei grupuri din Parlamentul European solicita o dezbatere privind tratamentul incorect in cadrul procedurii de extindere a spatiului Schengen. "Liderii celor mai mari 3 grupuri din Parlamentul European (PPE, socialisti si Renew) au agreat sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…