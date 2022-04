Stiri pe aceeasi tema

- Reluam saptamana de lucru cu o detalii legate de o inițiativa normala, ce aluneca pe logica fireasca in evaluarea inițiativelor avute de Comisie, statele membre și toți cei implicați in gestionarea pandemiei. Chiar daca agenda publica este ocupata cu situația geopolitica și razboiul de agresiune dus…

- Dupa ce Comisia Europeana a propus saptamana aceasta un set nou de sancțiuni impotriva Moscovei, ca urmare a invaziei din Ucraina, astazi, Parlamentul European a aprobat amendamentul privind un embargo total asupra importurile de carbune, gaz și petrol di

- Situatia din Ucraina a afectat psihic 90% dintre romani si a schimbat rutina a 70%, conform unui studiu desfasurat online in cadrul campaniei „Luna Asigurarilor de Sanatate”, la care au participat 2.105 respondenti. Astfel, doar 13% dintre participantii la sondaj au declarat ca situatia din Ucraina…

- China a anuntat duminica o inasprire a masurilor de izolare la Jilin, dupa o escaladare a contagierilor cu COVID-19 in aceasta provincie de la frontiera cu Coreea de Nord si Rusia, relateaza AFP.

- Liniile frontului in Ucraina au inregistrat putine schimbari in ultimele 24 de ore, in a 12-a zi a invaziei ruse, in pofida bombardamentelor intense capitala Kiev fiind in continuare sub controlul armatei ucrainene, la fel si Harkov, al doilea cel mai mare oras al tarii, dar peste 900 de localitatii…

- Deputatii europeni au aprobat miercuri seara un nou sprijin financiar al UE pentru Ucraina, in valoare de 1,2 miliarde de euro, pentru a ajuta aceasta tara aflata sub amenintarea unui nou conflict cu Rusia. Acest imprumut pe 12 luni alocat in doua transe a fost propus de Comisia Europeana la sfarsitul…

- Alte 2 449 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 846 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6 - Romania, 4 - Rusia, 2 - Ucraina, 2 - Danemarca, 1 - Franța, 1 - Marea Britanie.