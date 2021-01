Europarlamentarul Cristian Bușoi cere DEMISIA șefului ANRE după scandalul privind liberalizarea prețului la energie Europarlamentarul Cristian Bușoi a cerut marți seara, in direct la B1 TV, demisia actualului președinte ANRE, Dumitru Chirița. Crisitan Bușoi a criticat conducerea ANRE pentru ca nu a informat la timp populația in legatura cu riscul ca prețul la energie ar putea sa creasca pentru unii consumatori casnici care nu iși aleg un furnizor dupa data de 1 ianuarie. “Cred ca e clar pentru toata lumea și lucrurile sunt evidente. Ar fi trebuit sa faca o campanie mult mai articulata, mult mai bine susținuta, inainte de termenul de 1 ianuarie, in care sa ii informeze pe consumatori, pe cetațeni despre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

