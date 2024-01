Europarlamentarul Cătălin Teniță le cere #rezistilor să se ducă peste poliție după reținerea lui Angi Șerban Reținerea protestatarei Angi Șerban de catre poliție a incins spiritele in mediul politic. Europarlamentarul USR Catalin Tenița intervine in scandal și spune ca ceea ce a facut poliția ține de un stat totalitar.Acesta cere ca protestatarii sa mearga la secția de poliție: In urma cu puțin timp Angi Serban (de la Corupția Ucide) - un om profund civic, care a participat la sute de manifestații pentru statul de drept in Piața Victoriei intre 2017-2019, care nu a fost absolut niciodata violenta, care nu a protestat intotdeauna decat pașnic, relaxat și cu umor, chiar și cand a fost provocata - a fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

