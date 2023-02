Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella, de 59 de ani, inculpat pentru „coruptie”, a fost plasat in detentie preventiva, sambata, in ancheta privind suspiciuni de ingerinta a Qatarului si Marocului in decizii ale Parlamentului European, a anuntat parchetul federal din Belgia, citat de Digi24. In aceeasi…

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella a fost inculpat in special pentru „coruptie”, apoi plasat in detentie preventiva, sambata, in ancheta privind suspiciuni de ingerinta a Qatarului si Marocului in decizii ale Parlamentului European, a anuntat parchetul federal din Belgia. Europarlamentarul socialist…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe un altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele…

- Europarlamentarul belgian Marc Tarabella a omis sa declare o calatorie platita de Qatar, a recunoscut duminica avocatul sau, la cateva zile dupa ce colega sa Marie Arena a raportat o "omisiune" similara cu privire la o calatorie in emirat, in contextul unui presupus scandal de coruptie in Parlamentul…

- Schema de mita din jurul Parlamentului European si care pana acum era legata de Qatar si Maroc a functionat cel putin din 2018 si a inclus si Mauritania, a informat miercuri ziarul belgian Le Soir, citat de EFE.

- QatarGate, scandalul de corupție din Parlamentul European, ar putea implica și nume romanești. Europarlamentarul liberal Cristian Bușoi e acuzat ca ar fi facut doua deplasari in Qatar fara sa declare originea finanțarilor.

- Scandalul de corupție care zguduie in prezent Parlamentul European este „extrem de ingrijorator”, a declarat luni dimineața șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, potrivit Politico . Procurorii belgieni au pus-o oficial sub acuzare, duminica, pe vicepreședinta Parlamentului European, Eva Kaili,…