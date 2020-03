Europarlamentarii USR se angajează să promoveze homosexualitatea! Europarlamentarul USR Nicu Ștefanuța, despre care aflam cu aceasta ocazie ca exista, anunța cu mare mandrie ca a jurat la Bruxelles cu mana pe cravata de pionier sa apere și sa promoveze homosexualitatea in Europa. A fost o zi de glorie pentru europarlamentarul rezistoid, mai ales ca a avut cinstea sa stea la prezidiu alaturi de minunatul Dacian Cioloș, care „iși asuma cu curaj lupta pentru egalitate”. Europarlamentarul USR Nicu Ștefanuța, despre care aflam cu aceasta ocazie ca exista, anunța cu mare mandrie ca a jurat la Bruxelles cu mana pe cravata de pionier sa apere și sa promoveze homosexualitatea… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

