- Delegația USR PLUS in Parlamentul European a propus, miercuri, statelor membre ale UE o acțiune europeana coordonata, impreuna cu primarii din toate capitalele din UE, prin care toate strazile pe care se afla ambasadele Republicii Belarus sa fie redenumite, simbolic, „Roman Protasevici”. Potrivit…

- Primarul Clotilde Armand nu este preocupata de felul in care a ajuns Sectorul 1 cu ea la timona. Nu șobolanii și gunoaiele o deranjeaza pe Armand, nici gropile din carosabil sau buruienile care au invadat parcurile, alaturi de capușe, ci numele strazii pe care se afla reședința Ambasada Belarusului.…

- Muntii de gunoaie s-ar putea intoarce pe strazile din Sectorul 1, asa cum s-a intamplat in decembrie 2020. Compania Romprest Service, delegata sa gestioneze serviciile de salubrizare in Sectorul 1, o acuza pe Clotilde Armand ca refuza in mod nejustificat sa achite o parte din servicii, refuzand…

- Europarlamentarii indeamna la accelerarea eforturilor de a raspunde apelului lansat de cetațeni pentru renunțarea la schimbarea orei in statele membre ale Uniunii Europene, arata un comunicat publicat de Parlamentul European. In martie 2019 Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la practica…