Stiri pe aceeasi tema

- Intrebarile au fost adresate in 5 mai, in contextul in care in Comisia Europeana era un adevarat conflict, refuzandu-se vehement varianta Germaniei, ca agențiile de turism sa raspunda unic clienților, prin oferirea voucherelor cu valoarea vacanței. Reprezentantul pentru turism a fost intrebat, in…

- "Ca urmare a rapoartelor tulburatoare despre situația precara cu care se confrunta posibile sute de mii de lucratori transfontalieri și sezonieri din UE, europarlamentarii vor dezbate cu Josip Aladrovic, ministrul Muncii din Croația, Nicolas Schmit, Comisarul pentru locuri de munca și drepturi sociale…

- Comisia Europeana a respins din nou planul Romaniei, al Germaniei și al altor 10 țari de a permite operatorilor din turism sa emita vouchere in schimbul returnarii banilor pentru calatoriile anulate, conform unui document consultat de DPA potrivit Agerpres. Un grup de 12 state membre ale Uniunii…

- Comisia Europeana (CE) propune noi masuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin piețelor agricole și alimentare cel mai afectate. Sectorul agroalimentar al UE da dovada de reziliența in aceste vremuri fara precedent, in contextul pandemiei de coronavirus. Unele piețe au fost insa puternic…

- Ajutoare pentru depozitarea privata sau derogari de la normele UE in materie de concurența se numara printre masurile luate de Comisia Europeana pentru a oferi mai mult sprijin piețelor agricole și alimentare cel mai afectate, anunța MEDIAFAX.Pachetul prezentat vineri include masuri referitoare…

- "Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi timp convergenta in UE. Bugetul UE va trebui sa joace un rol semnificativ aici", a afirmat Charles Michel intr-un comunicat difuzat pe Twitter . Liderii UE vor trebui sa exploreze "infiintarea unui Fond de relansare temporar pentru…

- "A venit timpul sa punem bazele unei redresari economice robuste", a afirmat el intr-un comunicat, a doua zi dupa un acord al ministrilor europeni privind un raspuns comun la criza, pe care l-a calificat drept "un progres semnificativ. "Acest plan trebuie sa ne relanseze economiile promovand in acelasi…

- Ministrul de Finante anunta vremuri grele pentru romani. "Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica in UE se adeveresc, o sa fie nevoie de un pachet substantial, resurse publice si private, pentru a sustine economia Romaniei- minim 1% din PIB. Pregatesc resurse financiare inclusiv…