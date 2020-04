Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a reafirmat ca anul scolar nu va fi inghetat din cauza pandemiei de coronavirus. „Am fost in contact direct cu toți miniștrii Educației din cadrul Uniunii Europene, nicaieri nu s-a luat masura inghețarii anului școlar, ci s-au gasit soluții'', a spus ministrul…

- Co-președintele ALDE București, Claudiu Daniel Catana, ii cere ministrului Educației, Monica Anisie, sa prezinte un plan clar cu privire la finalizarea anului școlar in Romania.„Printre cei afectați de prelungirea starii de urgența sunt și elevii, care nu știu cand se vor intoarce la școala.…

- Nu se pune sub nici o forma problema inghețarii anului școlar actual spun cei din cadrul Federației Sindicatelor din Educației „Spiru Haret”. La fel susține și ministrul Educației, Monica Anisie.

- Dupa ce luni dimineața, vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca este luat in calcul scenariul inghețarii anului școlar 2019 - 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, acum ministrul Educației clarifica intreaga situație.

- Situația actuala in care se afla intreaga lume a ridicat numeroase probleme. In Romania, una dintre ele ar fi in Post-ul Ministrul educației, Monica Anisie, exclude inghețarea anului școlar și universitar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Monica Anisie, 47 de ani, minstrul Educației a vorbit, marți, despre situația in care se afla invațamantul romanesc, dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis ca școlile vor fi inchise.Klaus Iohannis a promulgat Decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile,…

- „Nu se ingheața anul școlar”, a declarat pentru Edupedu.ro ministrul Educației, Monica Anisie. Oficialul a precizat ca specialiștii din Minister discuta zilele acestea strategia de urmat, dupa ieșirea din epidemia de coronavirus, dar ca “nu se pune problema inghețarii anului școlar”. Declarația ministrului…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, nu sunt in pericol sa fie remaniate, anunța AGERPRES."Nu, nu este adevarat. Nu exista nici cea mai mica samanta de adevar in aceasta informatie", a spus Turcan…