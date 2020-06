EUROPA tremură! Din Rusia vine un mare pericol Niveluri neobisnuite de radioactivitate de origine umana au fost inregistrate in Finlanda, Suedia si Norvegia. Potrivit unui institut olandez, originea radiocativitații s-ar afla in vestul Rusiei sau la vest de aceasta tara. Organizatia pentru Interzicerea completa a testelor nucleare (CTBTO) a publicat o harta pe Twitter indicand zona de origine probabila. Sectorul acopera treimea de sud a Suediei, jumatatea de sud a Finlandei, Estonia, Letonia, precum si o larga zona inconjurand frontiera de nord-vest a Rusiei, inclusiv orasul Sankt Petersburg. Izotopii sunt de origine civila Acesti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cifrelor preliminare publicate astazi, de Comisia Europeana , numarul persoanelor care și-au pierdut viața pe drumurile din UE in 2019 este mai mic decat cel din anii precedenți. Se estimeaza ca 22 800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese…

- CHIȘINAU, 6 iun. - Sputnik. In data de 23 iunie, Republica Moldova va marca 30 de ani de la proclamarea suveranitații. In aceasta zi, in anul 1990, Sovietul Suprem al RSS Moldovenești a adoptat Declarația de Suveranitate. © Sputnik / Miroslav Rotari Ce spune Igor Dodon despre șansele de supraviețuire…

- Anunțul a fost facut de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „In perioada pe care o traversam cu totii, adica in perioada epidemiei de coronavirus, militarii nostri au anuntat ca reduc amploarea exercitiilor si ca nu planifica organizarea lor in apropierea liniei de contact cu Alianta Nord-Atlantica”,…

- Estonia, Lituania și Letonia și-au deschis reciproc frontierele, incercand astfel sa reporneasca economiile afectate de pandemia de SARS-CoV-2. Momentul a fost marcat de o ceremonie restransa și de un mesaj solemn al celor 3 prim-miniștri.

- Letonia, Lituania si Estonia urmeaza sa-si redeschida frontierele comune - incepand de la 15 mai -, intr-un efort de relaxare a restrictiilor impuse in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, au anuntat premierii celor trei tari, relateaza Reuters.Aceasta este prima decizie de acest…

- Letonia, Lituania si Estonia urmeaza sa-si redeschida frontierele comune - incepand de la 15 mai -, intr-un efort de relaxare a restrictiilor impuse in vederea opririi raspandirii noului coronavirus, au anuntat premierii celor trei tari, relateaza Reuters potrivit news.ro.Aceasta este prima…

- Letonia, Lituania si Estonia isi vor redeschide reciproc granitele pentru cetatenii celorlalte state baltice, cu incepere de la 15 mai, a anuntat miercuri prim-ministrul leton Krisjanis Karins, transmite Reuters. 'Am convenit asupra deschiderii frontierelor interne baltice de la 15 mai si asupra…

- Vanzari mai mari in UE au fost inregistate la alimente, bauturi si tigari. Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 11,9% in februarie, comparativ cu perioada similara din 2019. Acesta a fost cel mai puternic ritm de crestere inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata…