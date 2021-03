Europa trebuie să pompeze 300 de miliarde EUR pentru rețeaua 5G Cele 27 de state membre UE trebuie sa investeasca acești bani in infrastructura lor de comunicații pentru dezvoltarea unei rețele ultra rapida 5G și pentru a-i valorifica potențialul tehnologic, arata un raport publicat de firma de consultanța BCG. Acest raport vine in momentul in care Uniunea Europeana se bazeaza pe tehnologia 5G pentru a depași […] The post Europa trebuie sa pompeze 300 de miliarde EUR pentru rețeaua 5G first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

