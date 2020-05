Dupa cateva saptamani de carantinare, o parte din Europa se va redeschide cu precauție, primele masuri de relaxare intrand in vigoare de luni. Sunt și țari precum Germania, Austria și Spania care au relaxat o parte din masuri, dar nicio țara nu se va redeschide in intregime, relateaza Hotnews. Ce vor avea voie și ce nu cetațenii acestor țari? Italia In unele sectoare (construcții, automobile, lux …), lucrarile au inceput sa se reia pe 27 aprilie. De luni, italienii vor putea sa iși viziteze familiile și sa se intalneasca in numar limitat. Parcurile se vor redeschide, menținand totodata distanțarea…