- Alerta in Europa! Ccrestere severa a numarului cazurilor de boli provocate de tantariConform unui nou raport, Europa se confrunta cu o crestere severa a numarului cazurilor de boli provocate de tantari, anunța Rador. CITESTE SI Zelenski acuza Rusia ca pune la cale un atac terorist la cea mai…

- In Europa este risc tot mai ridicat de boli transmise de țanțari. Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters, citata…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) au cerut statelor UE sa administreze trei doze de vaccin anti-Covid, adaptat la noile subvariante Omicron, copiilor cu varste mai mici de 5 ani. Totodata, ținte principale ale campaniei de vaccinare…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a publicat o serie de concluzii despre pandemia prelungita de coronavirus, informeaza marti DPA, conform Agerpres.Pentru a ajuta tarile sa se pregateasca mai bine pentru viitoare pandemii sau alte situatii de urgenta, aceasta agentie…