Stiri pe aceeasi tema

- Zone extinse ale Europei s-ar putea confrunta cu temperaturi mai ridicate decat cele normale incepand din aprilie pana in iunie, a anuntat luni The Weather Company, relateaza Reuters. The Weather Company, detinuta de IBM Corp, ofera prognoze meteorologice destinate pietelor de marfuri…

- Nebunia pandemica a anihilat deja rațiunea, spiritul de auto-conservare și simțul etic al vatafilor europeni ai Big Tech, Pharma și Finance. Pașaportul de ințepare devine obligatoriu din vara, chit ca nu se știe daca vor fi de acord sa se ințepe pana atunci cel puțin 70% din populația de 450 de milioane…

- Meteorologii anunta, in prognoza facuta publica vineri, un inceput de martie cu temperaturi mai ridicate decat cele normale si precipitatii reduse pe tot parcursul lunii viitoare, informeaza News.ro. Saptamana 22.02.2021 – 01.03.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- Meteorologii au anunțat, in prognoza facuta publica azi, un inceput de martie cu temperaturi mai ridicate decat cele normale. Saptamana 22.02.2021 – 01.03.2021 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestui interval, in cea mai mare parte a tarii, dar cu o abatere termica pozitiva…

- Amsterdat a luat fața Londrei pentru a deveni cel mai mare centru financiar al Europei în luna ianuarie dupa ce Brexitul a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele de tranzacționare din interiorul blocului comunitar, relateaza Reuters.Tranzacțiile din capitala…

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale in urmatoarea perioada in vest, nord-vest si extremitatea sudica a tarii, dar si in sud-est in urmatoarele patru saptamani, precum si precipitatii abundente in toata tara in ultima saptamana din ianuarie. Saptamana 18.01.2021 – 25.01.2021…

- Gazoductul rusesc Nord Stream 2 strica prietenia dintre SUA și Europa. Administratia Trump pregatește, pe ultima suta de metri, sancțiuni pentru companiile care ajuta Moscova Departamentul de Stat al SUA a avertizat in aceasta luna companiile europene pe care le suspecteaza ca ajuta Rusia in constructia…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…