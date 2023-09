Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit cu liderul militar din Mali despre recenta lovitura de stat din Niger, o convorbire care ar putea provoca ingrijorare in randul guvernelor occidentale care se tem de creșterea influenței rusești in regiunea Sahel din Africa de Vest. Nigerul are o importanța strategica…

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va fi prezent la summitul BRICS din august din Africa de Sud prin 'acord comun', a anuntat miercuri presedintia sud-africana, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI Trump promite ca va face Europa sa plateasca razboiul din Ucraina: Voi cere Europei sa…

- Preturile scazute ale gazelor naturale au redus asteptarile pentru veniturile Gazprom, pe care gigantul energetic controlat de Kremlin le genereaza din vanzarile catre Europa, potrivit analistilor si calculelor Reuters, informeaza News.ro.Scaderea veniturilor din exporturi ar putea agrava deficitul…

- Evgheni Prigojin, conducatorul grupului militar Wagner, cel care s-a razvratit impotriva președintelui rus Vladimir Putin, e personajul care a pus pe jar intreaga Rusie in ultimele ore. Europa privește de la distanța intorsatura evenimentelor de la Moscova și posibilitatea ca-n Rusia sa aiba loc un…

- Ucraina lupta pe toate fronturile! Zelenski a promulgat legea care interzice importul comercial de carți din RusiaPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat joi o interdicție privind importul comercial de carți din Rusia, cea mai recenta masura de reducere a legaturilor culturale dintre…

- Dictatorul rus, Vladimir Putin, a promulgat un decret confidențial prin care guvernul rus primește puteri speciale sa cumpere active ale companiilor occidentale „la reduceri semnificative”, o decizie menita sa faca mai dificila plecarea acestora din Rusia și sa inlesneasca eforturile de naționalizare…

- O investigație europeana, comuna, formata din Investigate Europe și Reporters United publicata in septembrie 2022, intitulata ”Alimentarea razboiului – modul in care navele europene țin economia Rusiei pe linia de plutire” și continuata in iunie 2023 de context.ro, a aratat cum un milionar roman, Gheorghe…