Europa nu mai vrea să țină scroafele în cuști. Când ar putea să intre în vigoare interdicția Interzicerea practicii vizand ținerea scroafelor in custi a mai facut un pas inainte la nivel european, dupa ce Germania, al doilea cel mai mare producator european de carne de porc, s-a pronunțat pentru o renunțare progresiva. Mai mult, Uniunea Europeana ia in calcul interzicerea ei in toate la statele membre. Majoritatea scroafelor care alapteaza sunt tinute in custi cu putin timp inainte de fatare, in timpul fatarii si dupa pentru a evita ca acestea sa striveasca purcelusii, dar si pentru a castiga mai mult spatiu si a reduce dificultatile pentru crescator.“Toti principalii producatori europeni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

