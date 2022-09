Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, va evolua in Grupa B a competitiei Europa League , alaturi de Rennes, Fenerbahce si ARK Larnaca, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Istanbul.Dinamo Kiev si Fenerbahce s-au infruntat deja in acest sezon in cupele europene. Formatia…

- ora 19.00: *AEK Larnaca – Dnipro 3-0 (in tur 2-1), Zalgiris – *Ludogorets 3-3 (0-1); ora 19.30: Silkeborg – *HJK 1-1 (0-1); ora 20.00: *Fenerbahce – Austria Viena 4-1 (2-0), *Omonia – Gent 2-0 (2-0), *Sheriff Tiraspol – Pyunik 3-2 (0-0), Sivasspor – *Malmo 0-2 (1-3); ora 22.00: Hearts – *Zurich 0-1…

- ora 19.00: AEK Larnaca – Dnipro (in tur 2-1), Zalgiris – Ludogorets (0-1); ora 19.30: Silkeborg – HJK (0-1); ora 20.00: Fenerbahce – Austria Viena (2-0), Omonia – Gent (2-0), Sheriff Tiraspol – Pyunik (0-0), Sivasspor – Malmo (1-3); ora 22.00: Hearts – Zurich (1-2), Olympiakos – Apollon (1-1), Shamrock…

- Marti, 16 august: ora 22.00: Bodo/Glimt – Dinamo Zagreb 1-0ora 22.00: FC Copenhaga – Trabzonspor 2-1ora 22.00: Glasgow Rangers – PSV Eindhoven 2-2 Miercuri, 17 august: ora 19.45: Qarabag – Plzen 0-0ora 22.00: Dinamo Kiev – Benfica 0-2ora 22.00: Maccabi Haifa – Steaua Roșie Belgrad 3-2

- Rezultatele meciurilor de marti din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Campionilor: Zalgiris – Bodo/Glimt 1-1 (in tur 0-5), Apollon – Maccabi Haifa 2-0 (0-4), Plzen – Sheriff Tiraspol 2-1 (2-1), Pyunik – Steaua Roșie Belgrad 0-2 (0-5), Midtjylland – Benfica 1-3 (1-4), Dinamo Zagreb – Ludogorets…

- Programul meciurilor de astazi din mansa secunda a turului 3 preliminar din Liga Campionilor: ora 19.00: Zalgiris – Bodo/Glimt (in tur 0-5); ora 20.00: Apollon – Maccabi Haifa (0-4), Plzen – Sheriff Tiraspol (2-1), Pyunik – Steaua Roșie Belgrad (0-5); ora 20.45: Midtjylland – Benfica (1-4); ora 21.00:…

- Invingatoarea confruntarii Qarabag - Ferencvaros se va bate cu Sheriff Tiraspol in play-off-ul Champions League. Asta in cazul in care campioana Moldovei va reusi sa elimine pe Viktoria Plzen in turul trei preliminar.