La sediul UEFA de la Nyon (Elveția) a avut loc tragerea la sorți a partidelor din play-off-ul de calificare in optimile Europa League. Barajele pentru optimi aduc fața in fața echipele clasate pe locul al treilea in grupele Ligii Campionilor si formațiile clasate pe locul secund in grupele Europa League. Sunt calificate direct caștigatoarele de grupa. In discutie intra Arsenal, Fenerbahce, Betis Sevilla, Union St. Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg si Ferencvaros. Iata meciurile din play-off-ul de calificare in optimile Europa League: FC Barcelona – Manchester United, Juventus Torino…