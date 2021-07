Europa își revine după pandemie. Cea mai mare creştere din ultimele două decenii Afacerile din zona euro au inregistrat in iulie cea mai mare crestere din ultimele doua decenii, dar Covid-19 afecteaza increderea. Odata cu accelerarea vaccinarilor si cu reducerea presiunii asupra sectorului medical, guvernele au ridicat unele dintre restrictiile pe care le-au impus pentru a incerca sa contina sub control raspandirea virusului, ceea ce a dus la revenirea cererii. Indicele semnal privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI), realizat de IHS Markit, considerat ca un indicator bun al sanatatii economice, a urcat la 60,6 in iulie, de la 59,5, cea mai inalta valoare atinsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

