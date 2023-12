Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…

- Kremlinul a apreciat vineri ca dorinta NATO de a dispune de un analog militar al spatiului Schengen in Europa, unde fortele armate ale aliantei sa se poata deplasa liber pentru a contracara Rusia, creeaza tensiuni sporite si constituie un motiv de ingrijorare, informeaza Reuters.

- Alexander Zollfrank, șeful Comandamentului comun al NATO pentru sprijin și logistica in spatele zonei, și-a exprimat dorința de a crea un „Schengen militar”, care sa permita forțelor țarilor aliate sa se deplaseze liber. Potrivit Reuters, care l-a intervievat pe Zollfrank, forțele NATO intampina obstacole…

- Autoritațile din Ucraina au reținut cinci persoane care faceau parte dintr-o rețea infracționala, acuzata ca scotea ilegal barbați din Ucraina. Informația privind acest caz a fost anunțata de Procuratura Generala de la Kiev. La serviciile gruparii de infractori apelau cetațeni care doreau sa plece ilegal…

- Israel se numara printre țarile unde serviciul militar este obligatoriu, așa ca, și vedete au facut parte din armata, spunand ca așa pot oferi poporului un exemplu de curaj și determinare. Toți cei care s-au inrolat aveau 18 ani, iar cei care și-au dorit sa aiba un alt rol in armata, au trecut de la…

- Virgil Balaceanu, fost reprezentant al Comandamentului NATO a declarat luni ca, daca nu vom reface rezerva Armatei pe principiile voluntariatului, va trebui sa reintroducem serviciul militar obligatoriu si a aratat ca ar trebui intrebati parlamentarii de ce o lege care este absolut necesara privind…