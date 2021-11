Europa înterzice încălzirea cu lemne! Comisia Europeana vrea sa interzica sobele pe leme, o lovitura mare pentru Romania și milioanele de oameni care se incalzesc cu ele in fiecare toamna și iarna. UE vrea sa interzica soba pe lemne. Ministrul Muncii spune ca masura vizeaza și Romania, dar va fi o perioada de tranziție. „Utilizarea lemnului pentru producția de produse cu durata scurta de viața și pentru aprovizionarea cu energie trebuie sa fie redusa la minimum și sa se bazeze mai ales pe biomasa lemnoasa secundara, cum ar fi rumegușul, reziduurile și materialele reciclate”, a scris Comisia Europeana in raport. Nu este clar daca… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

