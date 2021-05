Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a facut apel vineri la Statele Unite si la alti producatori majori de vaccin anti-COVID-19 mai degraba sa exporte vaccinurile produse, asa cum face si Uniunea Europeana, decat sa vorbeasca despre suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile anti-COVID-19.…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…

- BUCUREȘTI, 20 apr – Sputnik. Suveranitatea e posibila in UE și e garantata de NATO prin așa numitul ”parteneriat strategic”? ”E o chestie amuzanta sa spui inocent asta”, considera apreciatul politolog și teolog Bogdan Duca. © Photo : U.S. NavyTyphoon-urile britanice din Romania vor ajuta distrugatoarele…

- Aceasta initiativa a fost evocata intr-o convorbire la telefon cu premierul britanic Boris Johnson, vineri, precizeaza Biden. ”Am vorbit despre China si despre competitia in care s-a angajat prin noile drumuri ale matasii”, declara el. ”I-am sugerat sa lansam, in mare, o initiativa asemanatoare a statelor…

- Europarlamentarii romani Nicolae Ștefanuța și Cristian Bușoi susțin ca anunțul Comisiei Europene privitor la apariția adeverinței electronice verzi va facilita libera circulație in Uniunea Europeana. Avocatul Poporului, Renate Weber, considera ca documentul nu va putea fi folosit in aceasta vara. Cei…

- Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus ar putea fi introdus la nivelul Uniunii Europene in luna iulie a acestui an. Propunerea legislativa va fi dezbatuta insa de oficialii europeni la sfarșitul acestei luni. ”Urmeaza ca in a doua jumatate a acestei luni sa existe o inițiativa legislativa pe care…

- Comisia Europeana va prezenta pe 17 martie un pachet de masuri axat pe desfasurarea calatoriilor si ridicarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei, care va include si propunerea sa privind ''pasapoartele verzi digitale'', a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas,…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, un nou contract cu grupul farmaceutic Moderna, privind 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin anticoronavirus pentru statele Uniunii Europene. „Contractul prevede cumpararea a 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin (150 de milioane in 2021 si optiunea…