- Peste 3 milioane de europeni au fost infectați pina acum cu noul coronavirus, anunța AFP și Digi24.ro. Cele mai multe cazuri sint inregistrate in Rusia – aproape 800.000, urmata de Marea Britanie, cu aproape 300.000 de infectari și Spania, cu peste 267.000 de cazuri de la debutul pandemiei. Pe locul…

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- 5.136 de romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 115 in Franța, 2.275 in Germania, 125 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 105 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elveția, 2 […]…

- Marea Britanie a ridicat vineri carantina pentru zeci de tari; Romania nu se afla pe lista, din cauza numarului in crestere al infectiilor cu coronavirus, la noi. Cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit au anuntat, pe rand, ridicarea carantinei pentru zeci de tari unde pandemia este sub control.…

- In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, Turcia, SUA și Iran. "Trebuie sa spunem foarte clar ca prin HG 394 noi am menținut masura suspendarii zborurilor catre 12 state. Pe 11 iunie, Guvernul a hotarat sa permita…

