Uniunea Europeana, in perceptia Ungariei, este formata din natiuni suverane, dar unele state membre incearca sa transfere mai multe puteri Bruxellesului si sa consolideze institutiile UE, a spus premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu publicat joi in revista germana Stern, citat de MTI.



"Noi, in Ungaria, spunem ca nu poti fi un bun european decat daca esti un bun ungur", a declarat Orban, adaugand ca, pe baza experientei lor istorice, ungurii privesc cu preocupare tendintele de "centralism".



"Nu vrem sa renuntam din nou la suveranitatea si statul de drept dobandite…