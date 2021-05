Comisia a lansat astazi, 26 mai, noi acțiuni de sprijinire a sectoarelor culturale și creative din Europa și din afara acesteia, in urma adoptarii programului de lucru pentru primul an al programului Europa creativa 2021-2027 . In 2021, programul Europa creativa va aloca un buget fara precedent de aproximativ 300 de milioane EUR pentru a ajuta profesioniștii și artiștii din toate sectoarele culturale sa colaboreze la nivel interdisciplinar și transfrontalier, pentru a gasi mai multe oportunitați și a ajunge la noi categorii de public. Adoptarea de astazi pune bazele primelor cereri de propuneri…