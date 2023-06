Europa, continentul cu cel mai mare consum de alcool. Ce loc ocupă România In fiecare an, in Europa, fiecare persoana cu varsta peste 15 ani consuma in medie 9,5 litri de alcool pur, ceea ce echivaleaza cu 190 de litri de bere, 80 de litri de vin sau 24 de litri de bauturi spirtoase, transmite Euronews. Sunt cifre din raportul asupra sanatații publice in Europa, publicat in 2021 de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Consumul total de alcool pe locuitor a scazut cu 2,5 litri (21%) intre 2000 și 2019 in Regiunea europeana a OMS, care include 53 de țari, printre care Rusia și fostele state sovietice, cum este Moldova. Dar europenii se remarca in continuare, la nivel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

