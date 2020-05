Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene vor marca vineri prin ceremonii discrete Ziua Victoriei in Europa, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, noteaza DPA.Ziua de 8 mai este sarbatorita in general in Europa ca VE Day, Ziua Victoriei in Europa,…

- Statele europene vor marca vineri prin ceremonii discrete Ziua Victoriei in Europa, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, noteaza DPA. Ziua de 8 mai este sarbatorita in general in Europa ca VE Day, Ziua Victoriei in Europa, insa in acest…

- Premierul britanic Boris Johnson a comparat „noua lupta” impotriva pandemiei de coronavirus cu Al Doilea Razboi Mondial, intr-o scrisoare adresata veteranilor și publicata vineri, in ziua aniversara a capitularii Germaniei naziste.

- Ziarul Unirea 8 mai 1945: Europa marcheaza Ziua Victoriei aliatilor impotriva Germaniei naziste Documentul prin care fortele germane capitulau a fost semnat in seara zilei de 8 mai 1945, la Reims, in Franta. La miezul noptii, cel de-al doilea razboi mondial era incheiat. Pentru a se disocia de occidentali,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a comparat Al Doilea Razboi Mondial cu "noua lupta" impotriva pandemiei de coronavirus, intr-o scrisoare adresata veteranilor publicata vineri, ziua aniversara a capitularii Germaniei naziste, noteaza AFP. "In acest moment aniversar, suntem angajati intr-o noua lupta…

- Aleksandr Lukasenko cotinua sa nu acorde prea mare importanta pandemiei de coronavirus și invita oaspeti din alte tari la parada de la Minsk, de la sfarsitul acestei saptamani, pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a informat agenția DPA, citata de Agerpres. "Ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a hotarat joi sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste, din cauza pandemiei noului coronavirus, acesta fiind al doilea eveniment major la care Kremlinul a fost nevoit sa renunte, relateaza AFP.…

- Donald Trump va solicita Congresului 2,5 miliarde de dolari pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Un miliard de dolari va fi folosit pentru dezvoltarea unui vaccin, in timp ce restul va fi folosit pentru terapii si echipamente de protectie. Presedintele SUA, Donald Trump, va solicita Congresului…