Europa are cea mai restrânsă suprafață cu păduri protejate In vreme ce civilizația actuala are nevoie de tot mai mult spațiu și il obține in detrimentul naturii, realitatea ne demonstreaza ca nu ne putem dispensa de beneficiile pe care aceasta ni le aduce. Padurile reprezinta o resursa incredibil de valoroasa, dar care, in lipsa unei strategii eficiente de protecție, risca sa se epuizeze. Potrivit statisticilor FAO, padurile ofera mai mult de 86 de milioane de locuri de munca verzi și susțin mijloacele de trai pentru mulți oameni din alte domenii. Se estimeaza ca 880 de milioane de oameni iși petrec o parte din timp strangand lemn de foc sau producand… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

