- Temperaturile ridicate vor continua sa afecteze Europa, in perioada septembrie – noiembrie, in cea mai mare parte a continentului, conform prognozelor prezentate marti, 28 august, de The Weather Company, citate de Agerpres . ”In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Temperaturile peste valorile termice medii normale vor continua in perioada septembrie - noiembrie in cea mai mare parte a Europei, conform prognozelor prezentate marti de The Weather Company, citate de Reuters. ''In numeroase regiuni din nordul si vestul Europei, inclusiv in Marea Britanie,…

- Meteorologii avertizeaza ca recordul pentru cea mai ridicata temperatura din istoria Europei ar putea fi depasit in urmatoarele zile, scrie BBC, conform news.ro.Actualul record, de 48 de grade Celsius, a fost inregistrat in Atena, in iulie 1977. Temperaturile sunt in crestere in Spania…

- Incalzirea și transportul in comun vor fi mai scumpe in Cluj, dupa ce municipalitatea a aprobat majorarile de tarife in ședința de miercuri. Prețul gigacaloriei a crescut de la 220 la 242 de lei iar un bilet de transport in comun va costa 2,5 lei in loc de 2 lei. Prețurile incalzirii și transportul…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhami, a declarat marti ca retragerea SUA din acordul nuclear este „ilegala” si ca Europa trebuie sa salveze acordul, scrie Reuters. „Dupa retragerea ilegala a Statelor Unite din acordul nuclear, mingea este in terenul Europei acum”, a afirmat Rouhani in timpul unei intalniri…

- Vremea atipica din aceasta vara i-a luat prin surprindere și pe cei care fac prognozele. Meteorologii de la ANM au precizat ca vinovata de vremea din luna iulie ar fi masa de aer rece care a stationat în zona central-estica a Europei, în timp ce pe partea…

- Respingerea de catre Italia a navei cu migranti reprezinta un mod de abordare ''rusinos'', dar responsabilitatea revine Europei ca intreg, a afirmat miercuri Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, intr-o declaratie pentru Reuters. ''Este rusinos. Ca european am…

- O nouE schimbare la nivelul Europei. Una dintre :Eri i"i va schimba numele. Este vorba despre Macedonia. Premierul grec Alexis Tsipras a anuntat cE Atena xi Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, informeazE AFP xi Reuters. Obtinut dupE o disputE de 27 de ani,…