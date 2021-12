Euronews: Triumful și declinul Uniunii Sovietice Când scriitorului columbian Alvaro Mutis a fost întrebat ce parere are despre prabușirea zidului Berlinului și desființarea regimurilor estice, a raspuns laconic: &"Cine este vesel astazi este imbecil&", opinie care nu a fost dictata de simpatii socialiste, scrie Euronews, citat de Rador. &"Aceasta veselie provocata de sfârșitului comunismului este doar o mare imbecilitate care se alatura iluziei evlavioase de a crede ca acum am devenit cu toții buni&", a mai spus Alvaro Mutis



Bucuria sfârșitului comunismului

