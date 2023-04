Euroins încearcă să revină pe piața din România cu o “soluție salvatoare” Oficialii Euroins au trimis autoritaților statului roman cateva propuneri prin care aceștia spun ca vor relua vanzarea de asigurari in Romania, de data aceasta nu printr-o firma inregistrata la noi in țara și supravegheata de ASF, ci printr-o entitate din Bulgaria supravegheata de autoritațile de acolo, scrie incomemagazine.ro . Bulgarii care controleaza Euroins vor „sa scuteasca” romanii de la plata a sute de milioane de euro chiar cu banii romanilor, folosind o firma inregistrata și controlata din Bulgaria. Banii pentru plata daunelor nu ar veni de la grup sau dintr-un contract de reasigurare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

