Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sentinței definitive pronunțate marți de Curtea de Apel Cluj, Florica Moldovan va trebui sa plateasca o amenda penala de 1.200 de lei, in caz contrar ajungand la inchisoare. Șoferul care a batut-o cu coada de la mop a primit o pedeapsa cu suspendare. Florica Moldovan a fost pusa sub acuzare…

- Intors in satul copilariei, un IT-ist iesean a intrat in conflict cu doi consateni. Dupa un semn cu degetul mijlociu a urmat o bataie, soldata cu doua condamnari in instanta. In preajma Craciunului 2019, I.D. venise in vizita la parintii sai din Cotnari. Pe 20 decemrbie, dupa pranz, a plecat pe jos…

- Procurori de la DIICOT București au confirmat, in scris, ca lucreaza la doua dosare penale, care privesc fraudele cu polițe de asigurare de tip RCA, comise de persoane din conducerea City Insurance. Compania vizata de cele doua dosare penale este City Insurance, despre care Evenimentul Z ...

- 2023 a adus prețuri mai mari pentru politele de asigurare obligatorie, dupa ce autoritațile au majorat contribuțiile pe care firmele de asigurari trebuie sa le vireze la fondul de garantare a asiguraților dupa falimentul City Insurance, scrie ziare.com In plus, societațile de asigurare au libertate…

- Romanul a fost reținut, miercuri, in gara Kaldenkirchen, in urma unui control efectuat de polițiștii germani asupra calatorilor din expresul regional 13 care circula de la Venlo (Olanda) la Viersen (Germania), informeaza Poliția Federala din Sankt Augustin . In urma compararii datelor personale ale…

- Subinchirierea locuințelor ANL este o practica veche și cunoscuta. Comisia trimisa de primarie la verificare NU a reușit sa faca un raport așa cum trebuie. ”E greu sa demonstrezi…dar ne pregatim dosare bune pentru a caștiga in instanța” a declarat Ioan Turc. Locuințele ANL sunt destinate tinerilor și…

- Orice persoana care provoaca un accident rutier trebuie sa sesizeze poliția, chiar daca nu sunt inregistrate victime. O femeie de 30 de ani din Zofingen, cantonul elvețian Aargau, nu a reușit sa faca acest lucru din motive „speciale”. Acum, șoferița a fost condamnata sa plateasca o amenda de aproximativ…

- Compania OMV Petrom a fost condamnata in prima instanța de Judecatoria Gaiești pentru moartea in 2016 a unui copil de un an și opt luni intr-un puț petrolier al companiei. Decizia nu este definitiva, iar OMV Petrom va formula apel impotriva hotararii. OMV Petrom, condamnata penal in prima instanța Accidentul…