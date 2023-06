Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen lipsește de pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 -9 iunie. Pe ordinea de zi a reuniunii se fac doar referiri generale la viitorul Spațiului Schengen. De-altfel, in ultimele luni, subiectul a disparut și din agenda publica de la București.…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fața de patru barbați, din comuna I.L. Caragiale, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Cei patru sunt banuiți ca, in seara…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a atras atenția ca intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen lipsește de pe agenda Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8-9 iunie de la Luxemburg. In aceste condiții, oficialul susține ca singura șansa a țarii noastre de a adera la acest spațiu este procesul…

- Prezenta ministrului de interne austriac la Bucuresti redeschide o rana ce inca nu se vindecase dupa Veto-ul Austriei prin care Romaniei i s-a refuzat aderarea la spatiul Schengen. Poate ca dupa Rusia, tara cea mai nepopulara pentru romani este Austria. Chiar cetatenii austrieci au fost revoltati. Decizia…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a discutat saptamana aceasta cu responsabilii de dosarul Schengen din cadrul Președinției Suediei la Consiliul UE despre aderarea Romaniei la zona de libera circulație. Reprezentantul Romaniei in Parlamentul European a subliniat ca perioada ramasa pana la Consiliul…

- Reprezentantul Romaniei in Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, a avut saptamana aceasta o noua intalnire cu comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, pentru a discuta despre continuarea demersurilor cu privire la aderarea Romaniei la spațiul Schengen și pentru a…