Europarlamentarul Victor Negrescu a deschis, sambata, un birou la Brasov, in sediul organizatiei judetene a PSD.



"Judetul Brasov este important pentru Partidul Social Democrat, dar este in primul rand o zona de suflet pentru mine, bunicul meu fiind brasovean si o parte importanta din copilaria mea am petrecut-o aici. Prioritatea absoluta pentru mine este ca cetatenii din Brasov sa aiba acces la finantarile europene. Impreuna cu colegii mei din PES activists Brasov, coordonati de consilierul judetean Lucian Nicoara, vom initia mai multe actiuni de informare privind aceste oportunitati",…