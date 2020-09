EURO U21 din 2023 în România? Prima reacţie oficială de la UEFA EURO U21 se desfasoara incepand din 1978, iar editia din 2023 ar fi cea cu numarul 24. Pana in prezent, cele mai multe titluri continentale la aceasta categorie de varsta le au Italia si Spania, cate 5, fiind urmate de Anglia, Rusia, Olanda si Germania, fiecare cu cate doua. Romania a bifat pana acum doua participari, in 1998 si in 2019, iar pentru editia din 2021 "tricolorii" U21 pregatiti de Adrian Mutu sunt la trei meciuri distanta de o noua calificare. La Euro U21 participa, incepand de la editia de anul viitor ce va fi gazduita de Ungaria si Slovenia, 16 echipe. Acestea sunt… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

