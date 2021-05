Euro se apropie vertiginos de 4,93 lei Redeschiderea pieței valutare dupa minivacanța de Paște nu a adus schimbari semnificative pentru cursul euro, care s-a menținut aproape de pragul de 4,93 lei, dar faptul ca moneda unica da semne ca-și continua ascensiunea fața de dolar afecteaza economiile, respectiv monedele de la marginea euro. Aceasta evoluție face ca investitorii sa fie prudenți. Fitch a […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea pieței valutare dupa minivacanța de Paște nu a adus schimbari semnificative pentru cursul euro, care s-a menținut aproape de pragul de 4,93 lei. Media monedei unice a fluctuat intre 4,9254 și 4,9266 lei iar cele calculate de Banca Centrala Europeana s-a mișcat intre 4,9264 și 4,9275 lei.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri, 7 mai 2021, ca nu se poate lua o decizie sau formula o propunere de redeschidere a tuturor scolilor pana cand se va vedea care e rata de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca o decizie privind redeschiderea tuturor scolilor se va lua abia dupa ce trece "perioada de incubare" de dupa Paste și se va analiza incidența infectarilor.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca nu se poate lua o decizie sau formula o propunere de redeschidere a tuturor scolilor pana nu este stabilita rata de infectare cu noul coronavirus dupa Paste. "Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca nu se poate lua o decizie sau formula o propunere de redeschidere a tuturor scolilor pana nu este stabilita rata de infectare cu noul coronavirus dupa Paste. ‘Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor…

- Redeschiderea pieței valutare dupa minivacanța de Paște nu a gasit leul intr-o poziție avantajoasa, in condițiile in care cererea comerciala este foarte ridicata iar dolarul este dopat de evoluția pozitiva a economiei Statelor Unite. In cele doua zile in care piața locala a fost inchisa, Banca Centrala…

- ISU Crișana a desfașurat controale la lacașurile de cult din județ. In timpul minivacanței de Paște, peste 150 de pompieri bihoreni vor fi la datorie, pregatiți sa intervina in orice moment.

- Rata de infectare in Timisoara a ajuns azi 6,86, in sensibila urcare fața de ziua precedenta, cand a fost 6,65. La nivelul judetului, rata este azi 4,95, in urcare comparativ cu ziua precedenta, cand a fost 4,77. Cea mai mare rata se inregistreaza la Varias: 10,69. Astazi, conform datelor furnizate…